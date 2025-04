F1: Bahrain; Ferrari, Beganovic al posto Leclerc in prime libere

agenzia

Pilota svedese Driver Academy all'esordio in sessione ufficiale

ROMA, 09 APR – Debutto per Dino Beganovic sulla Ferrari SF-25 nelle prime prove libere del Bahrain in programma venerdì prossimo. Il pilota svedese della Ferrari Driver Academy – comunica la scuderia di Maranello in una nota – farà il proprio esordio in una sessione ufficiale di Formula 1, prendendo il posto di Charles Leclerc nelle FP1. Il regolamento Fia prevede, infatti, che ciascun titolare – a partire da quest’anno per due volte nel corso della stagione – ceda il proprio sedile a un giovane pilota con meno di due gare all’attivo nella massima categoria. L’azione in pista in Bahrain inizierà venerdì con la prima ora di prove libere alle 14.30 locali (13.30 italiane), seguita dalla seconda alle 18 (17 italiane).

