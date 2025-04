F1: Bahrain; Piastri il più veloce nelle terze libere

agenzia

2/o crono per Norris, 3/o Leclerc. Antonelli 5/o e Hamilton 10/o

ROMA, 12 APR – Dominio McLaren nella terza sessione di prove libere in vista del gp del Bahrain in programma domani. Oscar Piastri con il tempo di 1’31″646 è stato il più veloce, seguito dal compagno di scuderia Lando Norris distante sei decimi. Terzo tempo per la la Ferrari di Charles Leclerc. Quarta posizione per George Russell su Mercedes seguito da Andrea Kimi Antonelli, Pierre Gasly e Isack Hadjar. A chiudere la top dieci Max Verstappen, Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Alle 18 sono in programma le qualifiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA