F1: Belgio; Hamilton ‘felice dei cambiamenti sulla vettura’

agenzia

L'inglese della Ferrari: 'cercheremo sfruttarli in ogni weekend'

ROMA, 24 LUG – “Sono felice di aver visto apportare dei cambiamenti e il lavoro in fabbrica è stato tanto. Cercheremo di sfruttare questo in ogni weekend”. Parola Lewis Hamilton in vista del Gran Premio del Belgio. “Non abbiamo fatto dei test al Mugello, abbiamo fatto un filming day”, aggiunge il pilota inglese parlando della sessione di lavoro sulle immagini video. “. Le sensazioni? Le stesse delle settimane prima. Le sospensioni potremo provarle domani e provandole su varie piste potremo arrivare a dei benefici”. “La cosa positiva del Mugello – indica Hamilton – è aver portato novità, mentre altri team hanno portato piccoli aggiornamenti in diversi weekend”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA