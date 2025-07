F1: Belgio; Hamilton ‘ho detto dove migliorare Ferrari per 2026’

agenzia

Pilota inglese: 'e forse stiamo spingendo anche troppo..'

ROMA, 24 LUG – “Io sono stato in fabbrica più circostanze per partecipare a riunioni, anche con Elkann e Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti. Abbiamo parlato del prossimo motore, delle mie indicazioni per il prossimo anno stilando un documento in cui ho indicato le voci dove lavorare”. Nella conferenza stampa del Gran Premio del Belgio Lewis Hamilton guarda già al futuro parlando dei cambiamenti da apportare alla Ferrari nel 2026. “Abbiamo parlato – aggiunge il pilota inglese – delle aree da migliorare, gli sviluppi della macchina 2026 e tutti gli aspetti su cui lavorare per il 2026. E forse stiamo spingendo anche troppo”.

