F1: Belgio; Russell, una fantastica vittoria di squadra

L'inglese: strategia ad una sosta non prevista prima della gara

ROMA, 28 LUG – “Fantastico. Risultato eccezionale. Non potevamo prevedere questa vittoria nel meeting di stamattina con il team. Abbiamo fatto tanti cambiamenti da venerdì e la macchina andava bene. Le gomme poi erano ottime”. Nella festa del podio George Russell racconta così la sua sorprendente vittoria e la doppietta Mercedes a Spa: “Continuavo a chiedere di fare una sosta e tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro – aggiunge il pilota inglese della Mercedes – Abbiamo controllato la gara, Lewis è stato bravissimo. In circostanze diverse avrebbe sicuramente vinto lui. Genio dietro alla strategia? Prima della gara questa soluzione non era prevista, ma è stato un lavoro di squadra. Gli strateghi sono stati fantastici. Abbiamo tirato i dadi, ma la macchina c’era e questo è stato un gran risultato. Vincere altre gare? Vorrei avere un GP già la settimana prossima. Ma la pausa è meritatissima per tutti”.

