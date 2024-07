F1: Belgio; Sainz, il mio futuro è ancora oggetto di discussione

agenzia

Il ferrarista: 'vediamo se riusciamo ad avvicinarci a McLaren'

ROMA, 25 LUG – “Non sono aggiornato su tutte le cose cha accadono, ma il ritorno di Binotto nell’ambiente è importante perché ha l’esperienza per fare bene all’Audi e gli auguro il meglio”. Il pilota della Ferrari Carlos Sainz in vista del Gran Premio del Belgio Spa risponde così ad una domanda sul suo possibile futuro in Audi. “Il mio futuro è ancora oggetto di discussione e analisi. Ci sono cambiamenti nei team per il prossimo anno che possono incidere sul mercato piloti. Sto analizzando, senza dare troppi indizi”. Poi Sainz parla del weekend di gara a Spa: “Un circuito quello di Spa che ci riporta verso Silverstone, dove per noi non è stata facile. Vediamo come andrà per capire se riusciremo ad avvicinarci su Red Bull e McLaren che quando volano hanno 3-4 decimi più di noi”. A proposito degli ordini di squadra come accaduto a Budapest con la McLaren per Norris e Piastri per Sainz “gli ordini di scuderia sono sempre ordini di scuderia e vanno rispettati, per quanto possa fare male. E sicuramente a Lando avrà fatto male”.

