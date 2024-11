F1: Brasile, Norris in pole, 6/o Leclerc

agenzia

Verstappen eliminato partirà 17/o

ROMA, 03 NOV – Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole position del gran premio del Brasile. Alle sue spalle la Mercedes di George Russell e Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Solo sesto Charles Leclerc. Le qualifiche si sono svolte di domenica dopo il rinvio per la pioggia caduta in abbondanza sul circuito di Interlagos e sono state caratterizzate da numerose interruzioni. Proprio per le condizioni meteo il via del gran premio è stato anticipato alle 16.30 ora italiana anzichè alle 18.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA