F1: Brasile; Russell scatta in testa, quinta Ferrari Leclerc

agenzia

Partenza ritardata 10' per testa coda Stroll in giro formazione

ROMA, 03 NOV – Dopo la partenza ritardata per il testa cosa della Aston Martin di Stroll prende il via il Gran Premio del Brasile. Su pista bagnata scatta in testa la Mercedes di Russell davanti alla McLaren di Norris. Guadagna una posizione la Ferrari di Leclerc, mentre comincia subito la rimonta la Red Bull di Verstappen dal 17/o all’11/o posto al semaforo verde. La partenza era stata rinviata di 10 minuti per spostare dalla pista l’auto di Stroll. Norris è sotto investigazione perché si è mosso al termine del primo giro di formazione quando la partenza era stata fermata a causa dell’incidente

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA