F1: Cadillac ufficializza ritorno di Bottas e Perez per il 2026

Finlandese: 'qualcosa di diverso', messicano 'nuovo capitolo'

ROMA, 26 AGO – Dopo i primi rumours, ecco l’ufficialità: saranno Valtteri Bottas e Sergio Perez i piloti che porteranno il team Cadillac al debutto in Formula 1 nel 2026. La squadra americana punta sull’esperienza, con l’ex Mercedes e l’ex Red Bull come i propri primi due piloti titolari nel Mondiale. Il finlandese ha commentato così l’approdo nel team statunitense che potrà contare sulla fornitura Ferrari a livello di power unit: “Dal momento in cui ho iniziato a parlare con Cadillac, ho percepito qualcosa di diverso, qualcosa di ambizioso ma anche concreto – le parole di Bottas – questo non è solo un progetto di corse automobilistiche, è una visione a lungo termine. Non capita tutti i giorni di avere l’opportunità di partecipare alla creazione di qualcosa da zero e di contribuire a plasmarlo”. L’ex Red Bull ha aggiunto: “Entrare a far parte della Cadillac è un nuovo capitolo incredibilmente emozionante della mia carriera. Fin dalle nostre prime conversazioni, ho potuto percepire la passione e la determinazione che stanno dietro a questo progetto. È un onore far parte della creazione di un team che può crescere insieme in modo che, col tempo, potremo lottare nelle prime posizioni. Cadillac è un nome leggendario nell’automobilismo americano e contribuire a portare un’azienda così importante in Formula 1 è una grande responsabilità, che sono sicuro di poter assumermi”.

