F1: cambio batteria, Leclerc penalizzato di 10 posti in griglia

agenzia

Parte in salita weekend Abu Dhabi per il pilota monegasco

ROMA, 06 DIC – Inizio in salita per Charles Leclerc nel Gran Premio di Abu Dhabi nonostante il miglior tempo messo a segno nelle prime libere. Il pilota monegasco dovrà scontare dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito alla sua Ferrari il pacco batteria. Sostituzione avvenuta all’inizio delle prove che ha fatto perdere a Leclerc la prima parte della sessione. Una situazione che potrebbe pesare parecchio nel weekend che assegna il Costruttori con la Rossa chiamata a rimontare 21 punti alla McLaren su un circuito dove non è semplice sorpassare.

