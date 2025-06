F1: Canada; Vasseur ‘lavorato con massimo impegno in fabbrica’

agenzia

Team principal Ferrari: 'fatto progressi, vogliamo continuare'

ROMA, 11 GIU – “Abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno in fabbrica a Maranello per prepararci al meglio al Gran Premio del Canada, che si disputa su un circuito molto diverso rispetto a quelli su cui abbiamo corso recentemente”. Parola del team principal della Ferrari Fred Vasseur in vista del Gran Premio del Canada: “Arriviamo da una serie di gare in cui abbiamo fatto progressi sia in termini di prestazioni che di esecuzione – aggiunge il manager francese – specialmente la domenica. Vogliamo continuare su questa strada, massimizzando il nostro risultato anche a Montreal e portando a casa il miglior bottino di punti possibile”

