F1: carica Leclerc ‘motivati a ribaltare la situazione in Cina’

Il pilota Ferrai: 'McLaren avanti, ma non non così lontani'

ROMA, 20 MAR – “Anche in Australia abbiamo dimostrato il nostro potenziale, purtroppo non sono stati i momenti giusti di quel weekend. Ma vuol dire che la performance c’è e quanto successo non è assolutamente una delusione per tutta la stagione”. Charles Leclerc prova a vedere con ottimismo al secondo gp della stagione in Cina, dopo la partenza in salita in Australia. “Il team è tanto motivato per ribaltare la situazione qui in Cina – ha detto il pilota della Ferrari . Dopo tanto rumore nelle scorse settimane, la MacLaren è davanti, però noi siamo più vicini di quanto visto a Melbourne”.

