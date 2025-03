F1: Cina; Hamilton, imposteremo la vettura in modo diverso

agenzia

Il ferrarista 'a Melbourne non bene,ma ora siamo molto motivati'

ROMA, 20 MAR – “Questo fine settimana imposteremo la vettura in modo un po’ diverso. Devo ancora capire come lavora il team e in quale maniera si procede per la preparazione della tre giorni. Però mano mano che conosco meglio il mezzo, posso cominciare a prendere più decisioni e dire quali sono le modifiche che voglio per il mio stile di guida. Già questo week end potrò avere questo approccio e sfrutterò un po’ di più la mia esperienza”. Lo dice il ferrarista Lewis Hamilton in vista del Gp della Cina di domenica, e della gara sprint di sabato. “In Australia non è stato il gran premio che volevamo (si è piazzato decimo ndr), ma non è tutto da buttare – dice ancora il sette volte campione del mondo -. Una piccola cosa avrebbe potuto fare una grande differenza nel nostro risultato. Ma andiamo avanti. Tutti sono ancora motivati. Siamo tutti molto concentrati e penso che l’energia nel box sia tanta. Non può certo essere una gara a buttarci giù”.

