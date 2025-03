F1: Cina; Piastri alla prima pole in carriera, ‘sono felice’

agenzia

'Nella Q3 la macchina ha preso vita, ed io di conseguenza'

ROMA, 22 MAR – Quella conquistata oggi in Cina, sul circuito di Shanghai è la prima pole in carriera di Oscar Piastri. “Sono davvero felice di questa pole position – le parole dell’australiano al termine delle qualifiche – Non solo perchè è la prima della mia carriera ma, soprattutto, arriva tanta incertezza. Tra Q1 e Q2, infatti, non mi sentivo veloce, poi nella Q3 la macchina ha preso vita, ed io di conseguenza. Il circuito mi piace è molto divertente. L’asfalto poi ha tantissimo grip e per noi è davvero una sensazione magnifica. Quando perdi quella aderenza, però, arrivano tanti errori e spaventi. Ad ogni modo sono carico e felice”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA