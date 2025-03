F1: Cina; pole per Piastri, terza fila per le Ferrari

agenzia

Quinto tempo per Hamilton, sesto per Leclerc. 8/o Antonelli

ROMA, 22 MAR – Oscar Piastri con la McLaren partirà dalla pole position nel Gp di Cina, seconda gara del Mondiale 2025 di Formula 1. In prima fila, al suo fianco, ci sarà la Mercedes di George Russell. Seconda fila per Lando Norris su McLaren e Max Verstappen, con la Red Bull. Terza fila, per le Ferrari di Lewis Hamilton, con il quinto tempo e Charles Leclerc. Ottavo tempo per Kimi Antonelli su Mercedes.

