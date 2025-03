F1: Cina;Antonelli,spero di ripetermi anche se qui tutto diverso

agenzia

'A Melbounre è stato bello, qui non conosco pista e sarà tosta'

ROMA, 20 MAR – “Diciamo che ho notato decisamente il cambiamento dopo il risultato in Australia, tanto supporto e complimenti. Davvero molto bello. Vedremo se riusciremo a fare un weekend altrettanto buono in Cina”. Lo dice Kimi Antonelli, 18enne della Mercedes quarto alo scorso settimana a Melbourne nel suo esordio assoluto in formula uno. “Qui il format è diverso – dice ancora Antonelli -, con la Sprint per questo fine settimane e un’esperienza nuova su una pista che non conosco. Nelle libere dovrò trovare il giusto feeling. Sarà tosta, ma ora ho un po’ più il controllo della situazione dopo la prima a Melbourne”. “Lì era tutto nuovo per me, ma qui sento che è diverso”, conclude.

