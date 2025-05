F1: Ferrari; delusione Hamilton, ‘macchina inguidabile’

agenzia

L'inglese solo undicesimo nelle seconde libere

ROMA, 30 MAG – “La macchina è inguidabile”. Non usa mezzi termini Lewis Hamilton in un team radio durante le seconde libere del Gp di Spagna per definire le difficoltà della sua Ferrari con la quale non è andato oltre l’undicesimo tempòo assoluto nel tardo pomeriggio del Montmelò. Il sette volte campione del mondo è staccato di 7 decimi dalla vetta della classifica dei tempi dominata dalla McLaren di Piastri.

