F1: Ferrari; Hamilton, “la macchina mi piace sempre di più”

Britannico è stato il più veloce al mattino nei test in Bahrain

ROMA, 27 FEB – “In questo momento siamo nella fase dell’esplorare, ma c’è grande entusiasmo e imparo sempre più. Non ho la sfera di cristallo per dire dove siamo ma stiamo pian piano creando un legame con la macchina e, dopo una prima giornata così così, adesso abbiamo esplorato meglio l’interazione con la macchina e posso dire che mi piace sempre di più”. Così Lewis Hamilton fa il punto sulla seconda giornata di prove con la Ferrari in Bahrain. Il britannico in mattinata ha fatto segnare il migliore tempo. “Credo che il rosso mi stia bene, è un onore far parte di questo team storico. E’ il colore della passione e qui ce n’è tanta. Ogni giorno finora è stato significativo per creare le basi, abbiamo spinto al massimo senza essere precipitosi”, conclude il ferrarista.

