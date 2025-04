F1: Giappone, McLaren di Piastri e Norris le più veloci in FP2

agenzia

Le Ferrari quarta con Hamilton e settima con Leclerc

ROMA, 04 APR – Due McLaren davanti a tutti nella seconda sessione di libere a Suzuka. Oscar Piastri ha chiuso con il miglior tempo in Giappone: 1’28″114. Secondo il compagno di squadra Lando Norris, staccato di 49 millesimi. Terzo a sorpresa Isack Hadjar su VCARB, a oltre quattro decimi. Le Ferrari: quarto Lewis Hamilton e settimo Charles Leclerc. Sessione molto tormentata ed interrotta quattro volte dalle bandiere rosse: due per le uscite di Doohan e Alonso ed altrettante per piccoli incendi scoppiati nell’erba a bordo pista.

