F1: Gp Azerbaigian, Verstappen domina la prima sessione

agenzia

Leclerc, nono, colpisce un muro e rovina la monoposto

ROMA, 13 SET – Max Verstappen con la Red Bull chiude al comando le prime libere del Gp dell’Azerbaigian in una sessione caratterizzata da indicenti, bandiere gialle e rosse. Dietro all’olandese, che ha girato in 1:45.456, la Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra Red Bull di Perez. Alle loro spalle Lando Norris con la McLaren e Carlos Sainz con la Ferrari. Charles Leclerc è andato contro un muro alla penultima curva del circuito, quando era nono e mancavano ancora 30 minuti alla conclusione: ha riportato danni all’ala anteriore e alla sospensione destra. Fuori pista anche Colapinto con la Williams. Bearman torna in pista con la Haas al posto dello squalificato Magnussen e ottiene un buon undicesimo posto

