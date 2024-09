F1: Gp Azerbaijan, Leclerc “Pole è fantastica. Possiamo vincere”

agenzia

Sainz, "Buona posizione per domani". Piastri, "Lotteremo"

ROMA, 14 SET – “Baku è una delle mie piste preferite. Non è stato un weekend facile. L’incidente non mi ha fatto perdere fiducia ma poi ho dovuto recuperare tempo. Ero un po’ preoccupato per questo ma sapevo che dovevamo recuperare. Il passo però c’è sempre stato. L’importante era stare il più lontano possibile dai muri. La macchina mi ha dato buone sensazioni. E stare in pole è fantastico”. Charles Leclerc, dopo la pole, è ottimista in vista della gara di domani per il Gp dell’Azerbaijan. “Sainz terzo? E’ il miglior risultato al quale ci potevamo auspicare. La gara sarà molto lunga. In passato siamo stati bravi in qualifica e meno in gara. Ma quest’anno abbiamo una macchina forte in gara quindi possiamo farcela. Monza? Ogni gara bisogna resettare e lo abbiamo fatto”, aggiunge il ferrarista. Pensiero condiviso dal compagno di squadra Carlos Sainz: “Penso che abbiamo avuto qualifiche solide e ci siamo messi in buone condizioni per domani – spiega lo spagnolo – In genere questa pista non mi piace e sono contento del terzo posto anche perché il mio passo gara è buono”. Tra i due ferraristi c’è la McLaren di Oscar Piastri: “Questa è una pista che premia il rischio. Non sono riuscito a sfruttare al massimo la prima parte della pista. Penso che da questa posizione di partenza si può lottare per la vittoria ma è difficile sorpassare chi ti precede”, conclude.

