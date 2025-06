F1: Gp Canada, Norris primo nelle terze libere davanti a Leclerc

agenzia

A Montreal McLaren e Ferrari segnano i tempi migliori

ROMA, 14 GIU – Riscatto della McLaren nella terze prove libere del Gp del Canada: Lando Norris ottiene il miglior tempo in pista, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per l’altra McLaren di George Russell e quarto tempo per Lewis Hamilton con la Ferrari. Settimo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes. Quinto Max Verstappen con la Red Bull, sesto Fernando Alonso con la Aston Martin.

