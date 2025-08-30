F1: Gp Olanda, le McLaren dominano anche le terze libere

agenzia

Sesto tempo per Leclerc, 14mo Hamilton. Solo 17mo Antonelli

ROMA, 30 AGO – Lando Norris con la McLaren ha realizzato il miglior tempo anche nella terza sessione di prove sulla pista di Zandvoort per il Gp d’Olanda di Formula. Il pilota britannico, sotto un cielo incerto ma con pista asciutta, ha girato in 1:08.972 davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Mercedes di George Russell. Quarto tempo per Carlos Sainz con la Williams. Quinto il beniamino di casa Max Verstappen con la Red Bull. Sesto Charles Leclerc con la Ferrari, quattordicesimo Lewis Hamilton. Diciassettesimo tempo per Kimi Antonelli con la seconda Mercedes. Appuntamento alle 15 per la pole position con attenzione al meteo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA