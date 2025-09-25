F1: Grosjean torna in pista con Haas dopo l’incidente choc 2020

agenzia

Il pilota francese: 'che emozione guidare una monoposto'

ROMA, 25 SET – Cinque anni dopo, Romain Grosjean torna al volante di una Formula 1. Il francese sarà infatti alla guida di una Haas 2023 per un test al Mugello in programma venerdì. Si tratta della prima volta su una monoposto di F1 dopo il grave incidente del GP del Bahrain del 2020, quando la Haas del francese fu avvolta dalle fiamme sfondando le barriere nel primo giro della gara. Fu quello il suo 179° e ultimo Gran Premio. Grosjean ha poi gareggiato nella serie IndyCar in America, conquistando sei podi e tre pole position nel corso di quattro stagioni. Il pilota francese, che ha trascorso cinque stagioni in Haas tra il 2016 e il 2020, guiderà la VF-23 in un test TPC (Testing of Previous Car). “Sono incredibilmente grato a Gene Haas e ad Ayao Komatsu per avermi invitato a partecipare al TPC al Mugello – ha detto Grosjean – Dire che sono emozionato di tornare al volante di una monoposto di Formula 1 sarebbe naturalmente un eufemismo. Non riesco davvero a credere che siano passati quasi cinque anni, ma tornare e fare questa uscita con il mio vecchio team è davvero qualcosa di speciale. Sono emozionato di rivedere tutti, sono sicuro che passeremo un po’ di tempo a ricordare i vecchi tempi, ma sono anche desideroso di essere utile per quanto riguarda l’agenda in pista con la VF-23: è fantastico che il team ora abbia il programma TPC come parte del suo sviluppo continuo. I miei figli avevano disegnato il mio casco per quello che doveva essere il mio ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi nel 2020: finalmente potrò provarlo su una monoposto di Formula 1 venerdì”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA