F1: Hamilton esordio in Ferrari, a Fiorano folla di tifosi

Freddo e nebbia, primi giri per il campione britannico

ROMA, 22 GEN – ll grande giorno è arrivato: Lewis Hamilton debutta in Ferrari sulla pista di Fiorano. Un evento storico a cui non hanno voluto mancare tanti tifosi della Rossa che nonostante freddo e nebbia (presente nelle prime ore del mattino) affollano gli spazi adiacenti il tracciato con bandiere, striscioni e cori per il sette volte campione del mondo ma anche per Charles Leclerc. Hamilton ha cominciato a girare questa mattina, poi lascerà il posto al monegasco. I due si alterneranno alla guida della SF-23 e della F1-75. Non si tratta dunque della nuova vettura che invece verrà presentata il 19 febbraio (il 18 l’evento di Londra dove verranno svelate tutte le nuove livree dei team), ma è comunque un modo per prendere o riprendere confidenza con la pista in vista del Mondiale che scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne. L’uscita di Hamilton in programma a Fiorano rientra in quelli che il regolamento sportivo definisce come TPC, acronimo di Testing of Previous Cars, ossia i test con le vetture degli anni passati. In queste circostanze le squadre possono utilizzare monoposto datate di almeno 2, 3 o 4 anni, in questo caso risalenti quindi al 2021, 2022 o 2023.

