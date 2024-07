F1: Hamilton esulta ‘non pensavo di tornare dove sono oggi’

agenzia

'Incredibile vincere la mia ultima a Silverstone in Mercedes'

ROMA, 07 LUG – “Vincere con questo team, la Mercedes, la mia ultima gara a Silverstone è davvero incredibile”. Lewis Hamiton si riprende la scena in pista tornando sul gradino più alto del podio e lo fa nel Gp di casa in Gran Bretagna, in una gara-show, in cui si è messo alle spalle il campione della Red Bull Max Verstappen e la McLaren di Norris. “Non ho mai mollato, è dura quando non si vince ma è importante continuare a spingere – ha detto il sette volte campione del mondo che la prossima stagione passerà a guidare la Ferrari – non pensavo di poter più tornare dove sono oggi e ringrazio tutti quelli che mi hanno sempre supportato, il mio team, in fabbrica, qui in pista i tifosi”.

