F1: Hamilton ‘Ferrari sensazione incredibile,ottimo lavoro team’

'Presto per capire i valori assoluti, c'è ancora lavoro da fare'

ROMA, 26 FEB – “I test sono sempre interessanti: per la prima volta si vede cosa i vari team hanno sviluppato e si può iniziare a prendere confidenza con la monoposto e con l’anno che ci aspetta. Essere qui con la Scuderia Ferrari HP e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile”. Lewis Hamilton si gode la giornata d’esordio in test pre stagione alla guida della nuova Ferrari. “Il nostro programma prevede di provare diverse cose – le parole del pilota britannico -, raccogliere quanti più dati possibili e familiarizzare con la vettura, e oggi abbiamo già imparato molto. È troppo presto per capire davvero i valori assoluti, ma tutto sembra procedere per il verso giusto e come squadra stiamo lavorando sul modo migliore per ottimizzare ogni discesa in pista. C’è ancora molto da fare nei prossimi giorni per completare il nostro programma e comprendere la macchina al meglio delle nostre capacità, e non vedo l’ora di tornare in pista”.

