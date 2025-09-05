F1: Hamilton-Leclerc, uno-due Ferrari a Monza

agenzia

Prime prove libere perfette per la Rossa, McLaren si nascondono

MILANO, 05 SET – Le Ferrari accendono subito il Gran Premio d’Italia nella prima sessione di prove libere a Monza: primo Lewis Hamilton (1’20”117), secondo Charles Leclerc (+0.169). Terza la Williams di Carlos Sainz (+0.533), davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0.575) e alla Mercedes di Kimi Antonelli (+0.823). Le McLaren grandi favorite si sono un po’ nascoste, con Lando Norris sesto (+0.904), mentre la vettura di Oscar Piastri è stata affidata al rookie Alexander Dunne: una prova non indimenticabile per lui, sedicesimo. Leclerc è stato protagonista di una manovra contestata da qualche squadra rivale per aver superato Hulkenberg proprio in regime di bandiera rossa per un’uscita di pista del francese Hadjar, ma i commissari l’hanno assolto.

