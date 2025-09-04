F1: Hamilton ‘penalità severa ma ancora più voglia di lottare’

agenzia

'Penso positivo, vediamo luci in fondo al tunnel'

MONZA, 04 SET – “E’ una penalità severa: ho alzato il piede ma non abbastanza per i commissari. Fa niente, sarà dura ma mi dà ancora più voglia di lottare”. E’ il commento di Lewis Hamilton alla penalità di cinque posizioni da scontare sulla griglia di partenza a Monza per non aver rispettato le bandiere gialle in Olanda. “E’ una corsa sulla montagne russe – rimarca il pilota Ferrari, durante le conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monza, commentando una stagione con poche soddisfazioni -. In Olanda ho commesso un errore insolito per me, era stato uno dei nostri weekend più solidi prima di una gara deludente per tutti. Ma il team mi supporta, alza il morale. Mi piace pensare positivo, stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. E’ inutile stressarmi sul domani, non voglio mettere ombre sul presente”. E su una possibile richiesta di scia da parte di Leclerc per agguantare la pole, Hamilton risponde presente: “Non ne abbiamo discusso ma sarei disponibile. Ho sempre pensato però che sia una pratica che hà più rischi che benefici”.

