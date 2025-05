F1: Hamilton ‘per me da 7/o era dura, ma si vedono i progressi’

agenzia

'Fatto un passo avanti in qualifica, macchina più competitiva'

ROMA, 25 MAG – “Sapevo che partendo dalla settima posizione sarebbe stata dura, ma è positivo vedere i progressi che stiamo facendo. Una volta trovata un po’ di aria pulita, sono riuscito a recuperare terreno, anche se abbiamo perso parecchio tempo nel traffico e il bilanciamento non era esattamente come volevo”. Lewis Hamilton vede il bicchiere mezzo pieno e si accontenta del quinto posto nel gp di Monaco. “Torniamo a casa con un podio per Charles e punti importanti per la squadra – ha sottolineato il britannico della Ferrari -, ed è incoraggiante vedere che stiamo andando nella direzione giusta. Abbiamo fatto un passo avanti in qualifica, che era uno degli obiettivi principali, quindi un grande grazie a tutti per aver reso la macchina più competitiva nel weekend. Continueremo a spingere e guardiamo a Barcellona con l’obiettivo di fare un altro passo avanti” ha concluso Hamilton.

