F1: Hamilton, sono soddisfatto dei miei progressi con la Ferrari

Il britannico "sorpresi in Q3 ma abbiamo margine di crescita"

ROMA, 15 MAR – “Sono soddisfatto dei progressi che ho fatto nel fine settimana, giorno dopo giorno abbiamo ottimizzato la vettura, che è migliorata in ogni settore. C’è voluto tempo per abituarmi perchè la Ferrari è molto diversa dalla Mercedes che ho guidato per tanti anni ma alla fine mi sono avvicinato abbastanza a Leclerc, e questo è positivo. Siamo più lontani dai migliori rispetto alle aspettative e dobbiamo capire perchè”. Lo ha detto Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp d’Australia. “Nel Q3 avevo gomme usate e andavano bene fino all’ultima curva poi abbiamo messo le gomme nuove e stavo andando bene, ma poi è girato il vento e il bilanciamento è completamente cambiato. Questo vi ha un po’ sorpreso. Comunque sono certo che abbiamo del margine di crescita”, ha aggiunto il britannico ai microfoni di Sky Sport.

