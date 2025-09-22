F1: Horner via da Red Bull con buonuscita di 107 milioni dollari

agenzia

Ex team principal: guidare la squadra un onore e privilegio

ROMA, 22 SET – Una buonuscita faraonica, da 107 milioni di dollari, per dire addio alla Red Bull. Christian Horner ha così ufficialmente lasciato la scuderia austriaco con cui ha vinto tutto in Formula 1 dopo aver concordato un’ingente somma di denaro per andare via dal team. Il 51enne manager inglese, che ha guidato la Red Bull alla conquista di otto titoli piloti e sei mondiali costruttori, è stato licenziato dalla carica di team principal a luglio. Il suo contratto, che sarebbe dovuto scadere nel 2030, può considerarsi risolto e Horner sarà libero di tornare in Formula 1 già l’anno prossimo. Secondo quanto riportato dai media britannici, Horner riceverà fino a 80 milioni di sterline (107 milioni di dollari) come buonuscita. “Oracle Red Bull Racing annuncia – si legge in un comunicato – che il team principal e Ceo Christian Horner lascerà il team da oggi”. Da parte sua Horner ha ricordato che guidare il team austriaco è stato un “onore e un privilegio. Quando abbiamo iniziato nel 2005, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare il viaggio che lo attendeva: i campionati, le gare, le persone, i ricordi – ha affermato Horner – Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato come squadra, battendo record e raggiungendo vette che nessuno avrebbe mai creduto possibili, e porterò sempre con me questo risultato”. Horner è stato sollevato dagli “incarichi operativi” il 9 luglio, 17 mesi dopo essere stato accusato da una collega di “comportamento inappropriato”. L’inglese è stato scagionato due volte dalle accuse della casa madre del team di Formula 1, la Red Bull GmbH, e sua moglie, l’ex Spice Girl Geri Halliwell, gli è rimasta vicina. Tuttavia, all’interno del team si sono diffuse voci di malcontento, con diverse partenze di personaggi di spicco, mentre le prestazioni in pista sono calate. L’olandese Max Verstappen ha vinto gli ultimi quattro titoli piloti per la Red Bull, eguagliando l’impresa di Sebastian Vettel, che ha dominato per la squadra dal 2010 al 2013. Verstappen, che ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaigian domenica, è terzo in classifica in questa stagione.

