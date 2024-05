F1: Imola; Leclerc correrà con un casco ‘tricolore’

agenzia

Il ferrarista 'qui come a casa, vogliamo far sorridere i tifosi'

ROMA, 17 MAG – Charles Leclerc correrà il Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola con un casco “tricolore”. “Imola per me – ha detto il pilota monegasco della Ferrari – è un po’ come essere a casa. Mi piace tanto il look del casco”. Poi, un messaggio per i tifosi: “Faremo in modo di farvi sorridere: ci vediamo questo weekend in pista”.

