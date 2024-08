F1: Jack Doohan sarà il pilota titolare dell’Alpine dal 2025

agenzia

In coppia con Gasly,figlio di Mick,5 volte campione Motomondiale

ROMA, 23 AGO – È arrivata l’ufficialità: Jack Doohan sarà il piota titolare in Alpine per il 2025. L’australiano, figlio di Mick Doohan, 5 volte campione nel Motomondiale, e già da tempo nell’orbita del team francese, prenderà così il posto di Esteban Ocon per affiancare Pierre Gasly. “Sono molto felice di aver ottenuto la promozione a pilota titolare in Alpine per il 2025 – le parole di Doohan – sono molto grato per la fiducia riposta in me dai dirigenti del team. Farò tutto quello che posso per farmi trovare pronto. È una grande soddisfazione essere il primo dell’Academy Alpine ad arrivare al posto da titolare e sono estremamente grato a coloro che mi hanno sostenuto lungo tutto il percorso. È un momento emozionante ed è un grande orgoglio per la mia famiglia”. Dal 2021, infatti, Doohan fa parte dell’academy Alpine dopo aver fatto parte del programma giovani della Red Bull dal 2017 al 2021.

