F1: Jean Todt, ‘grande vittoria di Leclerc a Monza’

agenzia

L'ex ad della Ferrari ricorda anche la vittoria di Marquez

MILANO, 02 SET – “È un piacere essere a Milano e in Italia, dove ho trascorso gran parte della mia vita e una parte molto importante, dopo una grande vittoria come quella di ieri di Leclerc a Monza con la Ferrari”. Lo ha detto Jean Todt, che é stato a lungo amministratore delegato della Ferrari Spa e direttore generale della Scuderia Ferrari ai tempi dei successi di Michael Schumacher, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, dove ha presentato la campagna globale per la sicurezza stradale delle Nazioni Unite. Todt ha anche ricordato il successo di ieri al Mugello “del nostro altro ambasciatore Marquez”.

