F1: la Haas non rinnova con Magnussen, è pronto Ocon

agenzia

Il pilota francese ha già annunciato l'addio alla Alpine

ROMA, 18 LUG – Si chiuderà a fine stagione la storia di 7 anni tra la Haas e Kevin Magnussen: il team americano ha annunciato che non ci srà il rinnovo con il pilota danese il cui futuro in Formula 1 ora è tutto da definire. Magnussen. alla Haas dal 2017, è entrato in F1 con la McLaren , e nel 2022 fu richiamato alla Haas dall’allora team principal Steiner per prendere il posto di Mazepin. Pronto a sbarcare alla Haas è Esteban Ocon: sia il francese che l’Alpine hanno già annunciato la fine del loro rapporto nel 2024. Il pilota, in scadenza al termine di questo campionato, starebbe per approdare alla Haas per far coppia dal Mondiale 2025 con Oliver Bearman.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA