F1: Las Vegas; Leclerc ‘non una giornata memorabile per noi’

agenzia

Monegasco Ferrari'non siamo forti come ci aspettavamo di essere'

ROMA, 22 NOV – “Non è stata una giornata memorabile per noi, ma sembra che sia stata complicata anche per le altre squadre”. Charle Leclerc legge così la prima giornata di pista con le libere della Ferrari in vista del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas. “Non siamo forti come ci aspettavamo di essere prima di scendere in pista – aggiunge il pilota monegasco della Ferrari – con queste condizioni meteo molto fredde per noi è ancora difficile portare le gomme nella temperatura ideale, cosa che sapevamo sarebbe stata la sfida del weekend, quindi stanotte lavoreremo su questo. Vediamo cosa possiamo portare a casa domani”.

