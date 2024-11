F1: Las Vegas; Russell ‘è incredibile che siamo tornati in pole’

agenzia

Inglese Mercedes: 'non pensavamo di avere questo passo'

ROMA, 23 NOV – “Non pensavamo di avere questo passo, è incredibile che siamo tornati in pole e che siamo stati così veloci per tutto il weekend”. Sorride di gioia George Russell dopo aver conquistato la pole position a Las Vegas con una ritrovata Mercedes. “Sapevo che il giro del Q3 sarebbe stato quello che contava e che non importava quello che avevo fatto prima – aggiunge l’inglese della Mercedes – Ho avuto un piccolo spavento al mio primo tentativo, abbiamo dovuto cambiare l’ala anteriore e poi pensavo di non riuscire a tagliare il traguardo in tempo per evitare la bandiera, ma sono davvero molto contento e il fatto che siamo andati così veloci questo weekend è stata una vera sorpresa. Avevo fiducia in me stesso e sapevo che se avessi fatto un giro pulito sarebbe stato sufficiente per la prima fila, e fare anche la pole è incredibile. Ho fatto delle buone qualifiche di recente, ma – conclude Russell – ora dobbiamo convertirle in una vittoria. Correre a Las Vegas è fantastico, c’è una bellissima atmosfera la sera tardi e ora sono entusiasta per la gara”.

