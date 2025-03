F1: Leclerc a Hamilton, una canzone insieme se vinciamo Mondiale

agenzia

Il campione britannico, devo imparare l'inno d'Italia

MILANO, 06 MAR – “Ci abbiamo pensato a una collaborazione musicale, magari facciamo una canzone insieme per celebrare la vittoria nel Mondiale”. Si rivolge così Charles Leclerc a Lewis Hamilton, con cui condivide una profonda passione per la musica, dal palco di Piazza Castello, dove si sta svolgendo l’evento ‘Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by Unicredit’. “Possiamo lottare per il titolo, ci credo”, gli risponde indirettamente il sette volte campione iridato che promette di imparare le parole dell’Inno di Mameli: “Per tanti anni ho sentito l’Inno italiano quando Schumacher vinceva. Ma non conosco le parole, dovrò vincere per impararlo”. “Farò di tutto per far tornare la Ferrari sul tetto del Mondo”, conclude il monegasco.

