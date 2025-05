F1: Leclerc, “A Monaco è sempre speciale. Buon risultato”

agenzia

Hamilton, "Raccolto dati utili. Migliorato feeling con l'auto"

ROMA, 23 MAG – “Monaco è sempre molto speciale, non solo per me ma per chiunque guidi su questo circuito. Il venerdì serve a tutti per prendere i propri riferimenti e quindi è ancora troppo presto per dirsi veramente fiduciosi in vista del weekend. Questa però è stata una giornata positiva per noi in pista: il nostro passo sul giro singolo è stato buono e mi sono sentito a mio agio in macchina, indipendentemente dalla mescola utilizzata. La qualifica sarà, come sempre, fondamentale qui: dobbiamo partire davanti se vogliamo portare a casa un buon risultato”. Charles Leclerc è ottimista al termine del venerdì di prove al Gp di Monaco che lo ha visto realizzare il miglior tempo con la Ferrari. “Questa pista è sempre una sfida, ma nel senso migliore del termine, e affrontarla al volante di una Ferrari la rende ancora più speciale. Abbiamo completato il programma previsto e raccolto molti dati utili, su cui continueremo a lavorare anche domani. Il passo nel complesso è parso promettente anche se c’è ancora del margine. Sto avendo un buon feeling con la macchina e il bilanciamento non è male, quindi non vedo l’ora di salire in macchina domani per continuare a costruire su questa base nel corso del weekend”, ha sottolineato Lewis Hamilton che ha realizzato il terzo tempo.

