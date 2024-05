F1: Leclerc ai tifosi, ce la metteremo tutta per vincere

agenzia

'Almeno è un podio, ci è mancato qualcosa in qualifica'

IMOLA, 19 MAG – “Almeno è un podio, ovviamente sono molto contento solo quando vinco e oggi non ci siamo riusciti. Eravamo molto veloci all’inizio dello stint con la gomma dura, ho cominciato a spingere per mettere un po’ di pressione a Lando ma poi più avanti loro erano incredibilmente veloci. Nel complesso penso che il passo gara oggi fosse piuttosto forte. Ci è mancato qualcosa ieri in qualifica”. Lo ha detto Charles Leclerc, terzo a Imola con la sua Ferrari. Ora il monegasco guarda al Gran Premio di casa: “Monaco sarà molto speciale, speciale quanto qui a Imola. Ovviamente c’è tantissimo rosso ed è sempre fantastico vederlo”. Il pilota della Ferrari si è poi rivolto ai tifosi: “Grazie davvero, ce la metteremo tutta per recuperare il poco che ci manca per vincere”.

