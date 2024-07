F1: Leclerc amaro ‘gara buttata, un incubo da tre-quattro gp’

agenzia

Il ferrarista deluso: 'Dobbiamo uscirne al più presto'

ROMA, 07 LUG – “È un incubo che va avanti da almeno 3-4 gare e dobbiamo uscirne al più presto”. Charles Leclerc non nasconde la frustrazione e anche la rabbia per la deludente prova a Silverstone chiusa con il 14/o posto. “Avevamo fatto una bella partenza – le parole del pilota Ferrari -, ma verso il giro 20 ho avuto la sensazione che stava iniziando a piovere tanto. Al muretto mi hanno detto che già il giro dopo avrebbe iniziato a piovere forte, quindi ho detto che la strategia sarebbe stata un po’ aggressiva ma che che l’avremmo fatta. Purtroppo, però, la pioggia è arrivata otto giri dopo, abbastanza per distruggere le gomme e dover fare un altro pit stop”. “Non è andato nulla per il verso giusto – ha aggiunto amaro il monegasco -. Con le informazioni che avevo la mossa mi sembrava aggressiva, ma non sbagliata, ma di fatto è che siamo stati una delle poche macchine che si è fermata e che ha buttato la gara nel cesso, quindi dobbiamo analizzarlo e guarderò se, con le informazioni che avevo, avrei potuto prendere una decisione migliore”.

