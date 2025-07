F1: Leclerc “bel terzo posto, gara dura con Max alle calcagna”

agenzia

Pilota Ferrari "era facile fare errori ma è andata bene"

ROMA, 27 LUG – “Sono molto contento di questo podio, perchè la gara con Verstappen sempre vicino è stata davvero complicata. Sapevo che la prima parte di gara sarebbe stata la più difficile, non avevamo abbastanza deportanza, quindi sono piuttosto soddisfatto di essere riuscito a mantenere la terza posizione”. Lo ha detto Charles Leclerc dopo il podio conquistato a Spa. “La pressione è alta, soprattutto in quelle condizioni, perché con il manto stradale scivoloso un errore è sempre possibile se esci dalla striscia asciutta – ha proseguito il ferrarista -. Per fortuna poi la pista si è asciugata e il passo era buono. A Budapest tra una settimana speriamo di comprendere meglio gli aggiornamenti che abbiamo portato qui e cominciare a mettere più pressione alle McLaren”.

