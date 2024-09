F1: Leclerc ‘complimenti a Piastri, vittoria meritata’

agenzia

'Ho dovuto lottare per tenere pneumatici vivi fino alla fine'

ROMA, 15 SET – Partiva dalla pole position Charles Leclerc che a Baku ha chiuso al secondo posto alle spalle di Oscar Piastri. “Ho capito che sarebbe stata difficile non appena abbiamo montato gomme dure – le parole a calldo del monegasco della Ferrari – Eravamo più competitivi con le medie e nel momento in cui abbiamo cambiato mescola, la gara si è complicata. È stata molto difficile, abbiamo cominciato a soffrire. Ho davvero dovuto lottare per tenere gli pneumatici vivi fino alla fine, quando ho cominciato a sfiorare i muri”. “Complimenti a Piastri e alla McLaren, hanno fatto un lavoro eccezionale – ha aggiunto – La McLaren era rapidissima in rettilineo e aveva una trazione leggermente migliore della nostra. Quando Oscar mi ha passato, ho pensato a mantenere la calma. Purtroppo non mi sono difeso come avrei dovuto, ma come ho detto ero in sofferenza con le gomme e se gli altri sono più bravi di te, meritano di vincere”.

