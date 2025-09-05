F1: Leclerc insegue Norris, la Ferrari fa sognare Monza

agenzia

Rossa ancora competitiva in FP2, Antonelli nella ghiaia

MONZA, 05 SET – La McLaren di Lando Norris (1’19”878) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc per una manciata di millesimi (83). La seconda sessione di prove libere non spegne l’entusiasmo a Monza. La Rossa si dimostra nuovamente competitiva dopo la doppietta in FP1: Lewis Hamilton è quinto (+0.192), dietro a Carlos Sainz (ancora terzo, +0.096) e Oscar Piastri (+0.181) e davanti a Max Verstappen (+0.199). Le libere di Kimi Antonelli, invece, durano appena 10′: insabbiato alla seconda di Lesmo al quarto giro, chiude penultimo.

