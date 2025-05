F1: Leclerc, “Monaco riserva sempre tante sorprese”

agenzia

"Abbiamo il problema delle curve lente e qui ce ne sono tante"

ROMA, 22 MAG – “Nelle curve lente non siamo andati bene e qui ce ne sono tante. Ma Monaco riserva sempre sorprese e chissà… Le qualifiche restano la parte più importante, ma non sarà facile. Quando pensi di avere zero speranze attacchi un po’ di più rispetto a chi gestisce ad esempio nel Q3. Spero ancora di poter fare quello che è accaduto lo scorso anno”. Così Charles Leclerc nella conferenza stampa del GP di Montecarlo. “Credo in me stesso e so che sui circuiti cittadini sono andato sempre piuttosto bene e so che l’opportunità c’è – ha aggiunto il ferrarista – Ma a differenza del passato c’è un punto debole che sono le curve lente. Ma la motivazione che ho venendo qui è sempre alta. Pista unica e possiamo essere sorpresi positivamente”.

