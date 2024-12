F1: Leclerc non si scoraggia, “l’obiettivo resta il mondiale”

agenzia

Ferrarista partirà in ultima fila 'target ambizioso ma ci siamo'

ROMA, 07 DIC – “L’obiettivo rimane lo stesso: vincere il titolo Costruttori. Ci credo tanto quanto ci credevo ieri. Ovviamente si tratta di un target ambizioso, ma sulla carta è ancora possibile e lotterò per questo fino all’ultimo giro. Per quanto riguarda le qualifiche, non credo che saremmo riusciti a battere le McLaren. Tuttavia, con il mio tempo cancellato e la penalità di 10 posizioni in griglia, raggiungere questo obiettivo diventa davvero una sfida proibitiva”. Charles Leclerc non si scoraggia dopo la sfortunata qualifica che lo costringe a partire in ultima fila nel Gp di Abu Dhabi in programma domani “Il nostro passo gara è buono, anche se le McLaren sembrano più forti. Abbiamo modificato parecchio la macchina rispetto a stamattina e credo che abbiamo preso la direzione giusta. Il nostro degrado gomme sembra migliore rispetto a quello altrui, e spero che questo possa darci un vantaggio. Come abbiamo visto, può succedere di tutto e noi daremo il massimo”, conclude il monegasco. F1:

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA