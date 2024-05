F1: Leclerc ‘presto altri miglioramenti,a Monaco voglio vincere’

agenzia

'Ottimista sul futuro, spero si riuscirà ad avere dei vantaggi'

ROMA, 22 MAG – “Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato. Abbiamo fatto dei miglioramenti e ne dobbiamo fare altri perché c’è la McLaren che ha fatto un grosso passo avanti. E poi c’è la Red Bull che resta il riferimento fino ad ora. Ma la direzione presa a Maranello con gli ingegneri ci rende tutti contenti e sono ottimista per il futuro”. Sono le parole di Charles Leclerc a Monaco Info alla vigilia del gp di Monte Carlo che il pilota della Ferrari correrà sul circuito di casa. “C’è qualche altro aggiornamento che arriverà e spero ci permetterà di prendere un vantaggio. A Imola non abbiamo vinto, ma abbiamo ottenuto i punti che potevamo ottenere – ha aggiunto – Proverò a vincere domenica a Monaco, è il mio weekend preferito perché spingere al massimo in quelle strade è straordinario, si decide praticamente tutto al sabato in qualifica ed è anche per questo che a noi piloti piace tanto quel fine settimana”.

