F1: Leclerc ‘vittoria Monza 2024 inaspettata, speriamo nel tris’

agenzia

'Ho scoperto il detto in italiano: non c'è due senza tre'

MILANO, 03 SET – “Oggi ho scoperto un detto italiano: non c’è due senza tre. Speriamo che la terza vittoria a Monza possa già arrivare quest’anno”. Lo dice Charles Leclerc arrivando a Palazzo Reale per la ‘Grand Opening di The House of Peroni Nasto Azzurro’. “Tra la vittoria del 2019 e quella del 2024 non ho preferenze – aggiunge il pilota Ferrari -. L’anno scorso ne è arrivata una inaspettata, speriamo di replicare domenica”.

