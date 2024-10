F1: Messico; Vasseur ‘non pensiamo a campionato ma a migliorare’

agenzia

Team principal Ferrari: 'importante concentrarsi su prestazione'

ROMA, 23 OTT – “Non pensiamo al campionato e voglio mantenere questo stato d’animo nella squadra perché penso che sia importante concentrarsi sulla prestazione pura, sessione dopo sessione, e non avere in mente il campionato”. Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur, al podcast “F1 Nation” in vista del Gran Premio del Messico di domenica prossima. “Se qualcosa può arrivare alla fine, sarà più dalla prestazione giorno per giorno che dall’avvicinarsi del campionato generale – aggiunge il manager francese – Sappiamo perfettamente che la prossima settimana sarà una sfida completamente diversa”. “Quello che voglio – spiega Vasseur – è che le persone si prendano più rischi e abbiano il potere di correre rischi. Penso che siamo in questo stato d’animo e approccio. Di sicuro, dobbiamo migliorare, abbiamo fatto alcune cose per migliorare ed è importante mantenere questa mentalità”. Ma finito un weekend ne comincia un altro, e la concentrazione adesso è rivolta al GP del Messico e si ricomincerà da zero: “Anche quando ottieni un buon risultato – conclude il team principal della Ferrari – non è la fine della storia e tornare lunedì con una lunga lista di cose da migliorare quando stai vincendo è una buona mentalità”.

